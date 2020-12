Entella, Schenetti: "Sconfitta immeritata con la SPAL ma è l'inizio di un percorso importante"

Dopo la sconfitta contro la SPAL, la quarta in nove giornate, il trequartista della Virtus Entella Andrea Schenetti ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Secondo me abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello. Poi nella ripresa siamo un po' calati ma questo è l'inizio di un percorso importante perché ci sono le basi per fare bene. Spiace perché è arrivata una sconfitta che non meritavamo".

Cosa lascia una partita così?

"Lascia un po' di rammarico perché non meritavamo la sconfitta. Lascia quella sensazione di dover lavorare per limare quei dettagli che in questa categoria fanno la differenza. Però sono sicuro che con il lavoro del mister e con il gruppo che siamo riusciremo ad uscire da questa situazione".

Quanta voglia c'è di andare a Cremona e fare punti?

"C'è tanta voglia come c'era anche stasera e penso che la squadra lo abbia dimostrato fino alla fine. Sono tutte situazione su cui stiamo lavorando col mister. La voglia di andare a Cremona a prenderci quello che abbiamo lasciato stasera è tanta".