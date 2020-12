Entella, secondo pokerissimo subito in 11 gare: ma il "Comunale" deve tornare un fortino

Una necessaria inversione di tendenza è richiesta quanto prima all'Entella, che nelle 11 gare giocate ha collezionato solo 5 punti, che valgono l'ultimo posto in classifica: zero le vittorie finora centrate, unica squadra cadetta a non aver mai vinto, ma il dato peggiore è che per la seconda volta la squadra ora guidata da Vincenzo Vivarini ha subito cinque reti tra le mura amiche.

Era successo prima contro il Lecce, sabato contro l'Empoli, in un match che è stato quello dei primati: positivi per i toscani e Leonardo Mancuso, primo giocatore in B a segnare 4 reti in una match, pessimi per i liguri, che fino allo scorso anno avevano costruito la propria fortuna soprattutto al "Comunale".

A ogni modo, in casa, mai nessuna formazione di B, quest'anno, ha subito così tanto: solo la Reggiana ha patito di più, sette reti in un match, ma in quel di Lecce. E solo una volta.