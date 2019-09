© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine gara, a Dazn, interviene il giocatore della Virtus Entella, Leonardo Sernicola. Queste le sue parole: "Emozione grandissima per me, un gol arrivato dopo un grande impegno della squadra. Siamo forti e l'abbiamo dimostrato. Sono contento per l'approccio e la prestazione. Un gol che dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Sono stato pronto e reattivo sull'azione e ho fatto gol. Sono felice".