Entella, Settembrini: "Cambiare il trend in trasferta, concludiamo al meglio la stagione"

vedi letture

Ospite del podcast ufficiale del club Entella Zone, il centrocampista della formazione di Boscaglia Andrea Settembrini ha commentato: "Nel primo abbiamo fatto bene mentre nei primi minuti del secondo ci siamo fatti un po' schiacciare dal Chievo, che non è l'ultima squadra arrivata. Sapevamo chi avevamo di fronte, però alla fine abbiamo preso un buon punto anche se, chiaro, vincere era meglio. Ora abbiamo uno scontro diretto venerdì e cercheremo di dare il massimo".

La differenza di questo calcio post-lockdown?

"E' una cosa a cui tutti non siamo abituate. Le porte chiuse penalizzano le squadre che hanno molto pubblico, come può essere la Juve Stabia venerdì, ma stiamo tutti sulla stessa barca. Al di là delle partite ogni tre giorni, le squadre sono tutte attrezzate a livello di sostituti per affrontare al meglio le partite ravvicinate. E' una cosa tutta nuova però penso che ci stiamo adattando abbastanza bene".

Un bilancio dei tuoi primi mesi a Chiavari?

"All'andata fu la prima partita da titolare. Fu molto emozionante per me perchè venivo da un infortunio importante. Iniziò la mia stagione, era una squadra che dopo fece tre vittorie di fila con Juve Stabia, Pisa ed Empoli. Spero ci ripeteremo anche nel girone di ritorno. A livello personale è un bilancio positivo e anche di squadra credo che abbiamo fatto un buon girone. E' chiaro che ora dobbiamo finire al meglio".

Che gara ti aspetti?

"Credo che sia per noi e per loro uno snodo fondamentale. Per loro per il fatto che hanno fatto zero punti dopo il lockdown e per noi perchè non possiamo permetterci altri passi falsi. Fuori casa dobbiamo invertire rotta perchè stiamo facendo non benissimo e speriamo che venerdì sia l'occasione per cambiare marcia".