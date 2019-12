© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Traguardo speciale per Roberto Boscaglia, che domani taglierà il traguardo delle 200 panchine in serie B. Per lui 66 vittorie, 62 pareggi e 71 sconfitte. Questo il messaggio diffuso dal club alla stampa per celebrare il traguardo del mister:

"Domani sarà una giornata speciale per tutti coloro che vogliono bene all’Entella.

Il nostro condottiero Roberto Boscaglia, infatti, taglierà il traguardo delle duecento panchine in serie B.

Un risultato straordinario per un allenatore che ha saputo riaccendere l’entusiasmo attorno all’Entella, riportando la città di Chiavari nel calcio che conta.

Carisma, intelligenza, competenza e personalità, complimenti mister, siamo orgogliosi di te!"