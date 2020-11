Entella-SPAL, sfida tra i fratelli Gazzoli. Massimo il preparatore vs Andrea il direttore generale

Sfida in famiglia questa sera in occasione di Virtus Entella-SPAL, posticipo della nona giornata di Serie B. A confrontarsi, anche se non sul rettangolo verde due fratelli: Massimo e Andrea Gazzoli. Il primo è il preparatore dei portieri della formazione ligure, mentre il secondo il direttore generale della compagine estense.

Un duello nel duello, dunque, fra due formazioni che al momento invece combattono per due obiettivi diversi: i Diavoli Neri per centrare la prima vittoria in campionato dopo l’esonero di Tedino e l’arrivo di Vincenzo Vivarini mentre i ferraresi per agganciare Lecce ed Empoli al secondo posto a quota 18 punti, due di meno della Salernitana capolista.