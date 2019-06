Entella, spunta l'idea Rosina: fantasista doc per la serie B

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

"Entella, adesso spunta l'idea Rosina. Un vero fantasista doc per la serie B", scrive questa mattina Il Secolo XIX nelle sue pagine sportive. Nella ricerca di un trequartista, l'Entella si è imbattuta in una nome notissimo: Alessandro Rosina. Sulle sue tracce ci sono anche Bari e Reggina, ma la prospettiva di giocare in serie B e la vicinanza con Torino sono due elementi che potrebbero ingolosire il giocatore.