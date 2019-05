Entella già molto attivo sul mercato in vista del ritorno in Serie B nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX il ds Matteo Superbi domenica era ad Arezzo per assistere al match dei playoff fra i toscani e la Viterbese. Sul taccuino dell'uomo mercato dei liguri sono finiti alcuni nomi. Per l'Arezzo ci sono quelli di Matteo Brunori Sandri (proprietà Parma) e Marco Sala (proprietà Inter), mentre fra i laziali hanno catturato l'occhio Samuele Damiani (proprietà Empoli) e Jari Vandeputte esterno belga.