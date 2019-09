Entella, Superbi: "Mercato per noi lungo 4 mesi, ma siamo soddisfatti"

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Entella è il Ds Matteo Superbi a fare il punto della situazione a mercato chiuso: "L'inizio è stato molto buono, ma il mercato molto lungo, perché noi dal 4 maggio, giorno in cui siamo ritornati in B, abbiamo lavorato in ottica campionato: sono stati 4 mesi complicati, abbiamo dovuto fare anche scelte dolorose perché chi ha partecipato allo scorso campionato ha dato il suo contributo, ma siamo comunque dovuti andare avanti, il calcio è questo. Sono soddisfatti dei profili che abbiamo preso, l'Entella deve essere un trampolino di lancio per molti giovani ma per fare questo abbiamo la certezza che arrivino anche calciatori di categoria, uniti poi al gruppo storico. Volevamo farci trovare pronti, come organico, alla nuova categoria".

Si parla poi di illustri cessioni, Mota alla Juventus e Vianni al Napoli: "Quanto riusciamo a lanciare qualcuno dei nostri prodotti in club più importanti è per tutti motivo di soddisfazione. Sulla formazione dei ragazzi investiamo molto, certe situazioni confermano che anche le altre società ci prendono proprio sul serio, e per noi è motivo di orgoglio".