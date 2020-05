Entella, Superbi: "Ripresa? Dipenderà dal nuovo protocollo. Il primo era inattuabile per la B"

Matteo Superbi, ds dell’Entella, ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie B in un’intervista a TuttoEntella: "Aspettiamo di vedere il nuovo protocollo. Il primo, che ho letto tutto in ogni sua sfaccettatura, per una squadra di Serie B è quasi impossibile da mettere in pratica e anche per tante squadra di A. Ora il problema maggiore per me è il fatto dei tamponi perchè ce ne sono ma non ricoprono ancora la disponibilità delle richieste delle persone sono malate e pensare che vengano destinati ai calciatori mentre c'è gente ancora malata non ci sta. Speriamo di riprendere il campionato ma ci sono altre priorità. Vediamo se uscirà un protocollo meno rigido pensando si possa attuare in una certa maniera con un restringimento meno forte e vedremo di conseguenza se e cosa sarà possibile".