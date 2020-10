Entella, talento e classe nel segno di Morosini. Pochi ritocchi ma di spessore

Trovata la giusta quadra in Serie B, l'Entella parte con un nuovo percorso targato Tedino, ma con pochi stravolgimenti rispetto alla stagione passata. Ceduti gli elementi che già lo scorso anno non avevano trovato spazio, il club ligure è stato bravo nel trattenere Chiosa - che Boscaglia voleva portare a Palermo - e a puntellare in tutti i reparti l'organico, con la ciliegina finale piazzata quasi al fotofinish: un Brescia che sembrava non volerlo cedere, ha dato il via libera a Morosini, che ha trovato nei Diavoli Neri la nuova occasione.

Altra novità, Borra tra i pali: una sorta di quasi scommessa in B, ma il finale della passata stagione è stato soddisfacente.

Il colpo: Leonardo Morosini ha già dimostrato quel che doveva dimostrare, ora deve solo compiere l'ultimo salto per poter salire su quel palcoscenico finora sfiorato ma meritato. Chiavari può essere la vera svolta.

Le formazioni: Borra; DE COL, Chiosa, Pellizzer, COSTA; Crimi, Paolucci, MAZZOCCO; MOROSINI; De Luca, BRUNORI. Allenatore: Tedino (nuovo)

Acquisti: Cassio Cardoselli (Carrarese), Markus Pavic (Istria), Matteo Brunori (Juventus U23), Alessandro Russo (Sassuolo), Marco Brescianini (Milan), Filippo Costa (Napoli), Leonardo Morosini (Brescia), Davide Mazzocco (SPAL)

Cessioni: Leonardo Gatto (Triestina), Salvatore Caturano (Cesena), Samuele Massolo (Fermana), Luca Pandolfi (Turris), Simone Icardi (Casertana), Andrea Magrassi (Pontedera), Leonardo Di Cosmo (V. Francavilla), Krisztian Adorjan (svincolato), Carlo Crialese (Pro Vercelli)