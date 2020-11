Entella, Tedino carica i suoi: "Ko pesante, colpa mia. Ora non abbattiamoci"

vedi letture

E' un Bruno Tedino più carota che bastone quello che ha parlato in conferenza stampa: "Se analizziamo il risultato possiamo certamente dire che perdere 5-1 in casa è una bella batosta, però direi che è opportuno analizzare l'intero andamento della gara. Per 60 minuti ho visto una squadra generosa, propositiva, che ha tenuto bene il campo senza rischiare praticamente nulla. Dopo lo 0-2 qualunque squadra avrebbe mollato, invece l'abbiamo riaperta subito mostrando l'atteggiamento che piace a me. Purtroppo il 3-1 e l'annessa espulsione hanno posto la parola fine alla contesa, a cospetto di un Lecce fortissimo e ricco di qualità in tutti i reparti. Mi assumo tutte le responsabilità, esorto i miei ragazzi a non abbattersi. Nelle prossime ore smaltiremo l'amarezza per questa sconfitta così roboante, ma poi dovremo preparare la sfida col Venezia con serenità e concentrazione. Sono in palio punti già pesanti".