Entella, Tedino: "Orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo dimostrato carattere"

vedi letture

Bruno Tedino, allenatore della Virtus Entella, dopo il pari contro la Reggina ha detto: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo tenuto bene il campo. Non voglio parlare degli assenti, ma quelli scesi in campo stanno lavorando con grande difficoltà. Il gol loro ha cambiato tutto, l'espulsione di più. La Reggina ha avuto la palla per raddoppiare, abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Ho chiesto ai ragazzi di tenere botta e sono orgoglioso di questi ragazzi. La gente deve essere consapevole che stiamo lavorando tra mille difficoltà, oggi ci hanno dato qualcosa di più quelli subentrati. Mancosu? Lui è un ragazzo molto intelligente, sono orgoglioso di lui. Vederlo esultare come un ragazzino è una grossa iniezione di fiducia".