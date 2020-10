Entella, Tedino: "Per fare punti a Frosinone servirà una prova super. Ma siamo pronti"

vedi letture

Al netto del pari contro la Reggina, per l'Entella, così come per la Serie B, è già tempo di tornare in campo. Sfida a Frosinone per i liguri, presentata, ai canali ufficiali del club, da mister Bruno Tedino: "Mi aspetto una partita difficilissima. Affronteremo una squadra molto forte che soltanto qualche mese fa è andata a un centimetro dalla promozione in Serie A. Una squadra, quella ciociara, allenata da un tecnico giovane che stimo molto e che ha dimostrato di avere delle ottime idee. Noi abbiamo cercato di prepararla al meglio nonostante diverse difficoltà, con la consapevolezza che dovremmo fare una prova super per tornare a Chiavari con dei punti”.

Andando poi alla rosa: “Cercheremo di ovviare all’assenza di Crimi così come, nelle ultime settimane, abbiamo ovviato alle altre defezioni. Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi davvero unici e questo mi rassicura molto. Non mi piace parlare degli assenti, ma è chiaro che in questo momento dobbiamo cercare di stringere i denti e di compattarci ancora di più, forti dell’iniezione di fiducia che la rimonta di sabato ci ha dato. È un campionato particolare per tutti, ci muoviamo in mezzo a un virus che non ci dà pace, ma il nostro compito è cercare di pensare alla partita di domani e focalizzare lì tutte le nostre energie”.