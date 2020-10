Entella, Tedino: "Reggiana rodata e aggressiva. Morosini? Ha grande entusiasmo"

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Cosenza, per l'Entella di Bruno Tedino arriva il primo match interno contro la Reggiana. Ecco le parole del tecnico dei Diavoli Neri prima della gara contro gli emiliani: "Si tratta di una partita che può farti svoltare l'avvio di stagione. Sicuramente aiuterà in caso di risultato positivo. Abbiamo qualche problemino ma dovremo fare comunque una gara di livello. Quanto è stata importante ? Mi hanno dato qualche grattacapo, con il recupero di alcuni che appare improbabile. La Reggiana? Sono una squadra forte, rodata. Sanno fare ciò che chiede Alvini: sono aggressivi e organizzati. Anche noi abbiamo comunque la forza per essere competitivi. Morosini? Sono felice dell'entusiasmo per il suo acquisto. E' arrivato con grande gioia, vedremo cammin facendo circa il suo impiego".