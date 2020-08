Entella, Tedino: "Saranno importanti i principi di gioco più dei numeri o dei moduli"

vedi letture

Bruno Tedino, neo tecnico della Virtus Entella, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dal suo arrivo in Liguria ai canali ufficiali del club: "Voglio ringraziare la proprietà e la società perché c'è stato un inseguimento che dura da tanto tempo. So cosa si dice dell'Entella e del suo ambiente e sono orgoglioso di farne parte. La politica dei giovani? Con i ragazzi ci lavoro molto volentieri ma non solo. Ho avuto la fortuna di plasmare tanti ragazzi che oggi sono ai massimi livelli. Credo che la scelta dell'Entella sia stata basata anche su queste peculiarità. Come sarà la mia Entella? Saranno importanti i principi di gioco più dei numeri o dei moduli. Voglio una squadra che abbia sempre la possibilità di fare la partita. Dovremo lavorare sodo, sudare per la maglia, puntando sui valori tecnici ma soprattutto morali".