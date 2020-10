Entella, Tedino: "Vogliamo regalare la prima gioia ai tifosi e alla società"

Il tecnico dell'Entella Bruno Tedino ha parlato ai microfoni ufficiali del club ligure alla vigilia della sfida con la Reggina:

"La Reggina è una squadra con grandi valori, Toscano è un tecnico molto valido, ma noi dobbiamo andare in campo per fare la nostra partita. Andiamo avanti per la nostra strada, che in questi due mesi è stata irta di difficoltà. Non deve essere un alibi, noi dobbiamo dare il massimo contro una squadra molto forte".

Contro la Reggina taglierà il traguardo delle 400 gare in panchina

"Per prima cosa devo ringraziare l'Entella. Stiamo costruendo qualcosa di importante insieme, ma quello che mi interessa domani è fare una grande partita".

Domani ci saranno un po' di tifosi sugli spalti

"Cercheremo di regalare una gioia ai nostri tifosi, vogliamo mettere spirito di sacrificio in campo per regalare alla società ed ai tifosi la prima soddisfazioni in questa stagione".