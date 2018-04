Entella, Troiano: "La nostra salvezza passa da una vittoria domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista dello scontro diretto contro l'Ascoli da casa Entella arrivano le parole del capitano, Michele Troiano dai microfoni di EntellaTube, canale ufficiale dei Diavoli Neri: "Non è una partita qualunque, quella di domani sarà la partita. Contro l'Ascoli avremo un scontro diretto in casa nostra che ci permetterebbe, in caso di vittoria, di respirare in vista delle ultime tre partite. Domani serve l'Entella al completo, compresi i tifosi. Contro la Pro Vercelli si è visto quanto sono importanti. Il nostro obiettivo è la salvezza e molto passa da una vittoria domani. Dopo la gara di Bari c'era grande delusione perché il pareggio era alla portata e invece siamo stati puniti da un grandissimo gol".