Entella, ulteriormente prolungata la sospensione dell'attività sportiva dei biancocelesti

Ulteriormente prolungata la sospensione dell'attività sportiva per l'Entella, che lo scorso giovedì aveva fatto sapere di aver deciso, a partire da quella data, per una settimana di stop forzato agli allenamenti delle varie formazioni biancocelesti, nonostante fosse stato inizialmente comunicato che, almeno per la prima squadra, la ripresa sarebbe stata fissata per oggi. Adesso il club ligure rende noto che "il periodo di sospensione dell’attività è prorogato fino a domenica 22 marzo compresa. Il programma della ripresa, a decorrere da lunedì 23 marzo, sarà comunicato nei prossimi giorni. Restano in essere tutte le indicazioni e/o prescrizioni evidenziate nel documento del 13 marzo".