Prime parole da calciatore dell'Entella Francesco Urso attraverso il profilo Twitter del club ligure: "Sono molto contento di essere qui, arrivo in una grande squadra che sta facendo molto bene. Cercherò di inserirmi piano piano con l'idea di dare una mano il prima possibile al gruppo. Ho trovato ragazzi molto disponibili, alcuni li conoscevo per averci già giocato assieme, altri invece come avversario. La mia condizione? Ci vorrà qualche giorno per rimettermi in forma: ho grande voglia di dare una mano al gruppo per raggiungere un grande obiettivo".