Entella, Vivarini: "Lotteremo fino alla fine, peccato per la sconfitta"

Sesta sconfitta consecutiva per l'Entella di mister Vivarini, condannato dall'ottimo approccio alla ripresa di una Salernitana che aveva chiuso il primo tempo addirittura sotto di un gol grazie alla prodezza di Mancosu. Ecco le sue parole in sala stampa: "Anzitutto vorrei sottolineare che abbiamo affrontato la prima in classifica, quindi un'ottima squadra, e che non abbiamo assolutamente fatto una brutta figura. Siamo rimasti in gara fino alla fine, pur senza essere molto lucidi e precisi al momento dell'ultimo passaggio. Quando vieni da una lunga serie di sconfitte e subisci la rete dell'1-1 in avvio di ripresa è normale che paghi qualcosa sul piano mentale, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci e a concedere poco alla Salernitana. Alla fine la differenza l'hanno fatta le individualità. Sono convinto che ci basterebbe veramente poco per riaccendere la fiammella della speranza, questa squadra ha tutte le carte in regola per giocarsela e per dire la sua in questo torneo di serie B. Guai a disperdere la serenità dell'ambiente e del gruppo, alcune cose oggi sono state fatte veramente bene e da lì dobbiamo ripartire, sperando anche di recuperare alcuni giocatori infortunati".