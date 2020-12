Entella, Vivarini: "Oggi buona prestazione, il campionato è lungo"

vedi letture

Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Entella, ha commentato la sconfitta rimediata in casa della Cremonese: "Oggi c'è stata la prestazione. Il campionato è ancora lungo. I giocatori devono capire che siamo all'inizio e ci sono da sistemare delle situazioni. Sistemati alcuni dettagli possiamo fare risultato contro chiunque. Basta davvero poco per invertire il trend. C'è bisogno di iniziare a migliorare gioco e atteggiamento in campo. Sono sicuro che oggi con un terreno di gioco in buone condizioni la squadra avrebbe fatto una prestazione importante".