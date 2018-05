Entella, Volpe: "Siamo vivi per la salvezza, ma abbiamo un solo risultato"

Lo 0-0 allo stadio Comunale di Chiavari tra Virtus Entella e Ascoli, nella gara d'andata dei playout di Serie B, tiene vive le speranze della squadra ligure. Così il tecnico Gennaro Volpe commenta il primo round ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato contratti, ma quando la posta in palio è alta è normale. Siamo stati più coraggiosi nel finale, peccato per l'occasione di Aliji che avrebbe potuto regalarci la vittoria. I playout sono così, non pensavamo certo di chiuderla all'andata. Ci sono ancora 90 minuti e faremo di tutto per vincere. Abbiamo dimostrato di essere vivi, avevo chiesto ai ragazzi di dare tutto. Ringrazio i tifosi perché hanno riempito lo stadio, abbiamo giocato con un uomo in più anche se non è bastato".

Sul ritorno: "Non possiamo fare calcoli, abbiamo un solo risultato, la vittoria. Con l'Ascoli abbiamo fatto tre pareggi in stagione, dobbiamo fare gol, è mancato questo. Dovremo usare la testa ed essere equilibrati e cattivi sotto porta. Icardi ha messo un paio di palloni interessanti che andavano finalizzati".

Sul possibile rigore per l'Entella: "Dal campo non mi sono reso conto del fallo, c'erano anche cinque arbitri. Il risultato va comunque accettato, ci tiene vivi e in piena corsa per questa salvezza che cercheremo di ottenere fino all'ultimo".

Sulle condizioni di Ceccarelli: "Lo valuteremo in settimana, aveva un affaticamento al tendine. Abbiamo giocatori importanti che si sono sempre fatti trovare pronti. Ho la massima disponibilità di tutti".