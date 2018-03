Epifani: "Se sono in pericolo non mi interessa, più importante il Pescara"

© foto di Federico De Luca

Al termine della gara persa in quel di Brescia, il tecnico del Pescara Massimo Epifani ha parlato ai microfoni Rete 8: “Abbiamo fatto un errore abbastanza grave sul primo gol e questo ci ha compromesso il resto dell’incontro. La partita era in totale controllo dopo la rete di Coulibaly - riporta Pescarasport24.it - poi è arrivato il pareggio di Torregrossa e dal vantaggio di Caracciolo è diventata dura recuperare, ci siamo scoperti e abbiamo subito delle ripartenze. Potevamo pareggiare alla fine con Cocco ma in questo momento va tutto storto. Esonero? Se Epifani è in pericolo non mi interessa, è più importante il Pescara”.