Eramo: "Con la Juve Stabia ci giochiamo tanto, serve la miglior Entella"

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de Il Secolo XIX, il centrocampista dell'Entella Mirko Eramo ha parlato del momento dei suoi, quando la sfida contro la Juve Stabia è ormai alle porte: "Sappiamo di giocarci molto e vogliamo uscire da questa situazione. Siamo certi che se continueremo a esprimerci così ne verremo fuori. In questa Serie B gare facili non ce n'è nemmeno una, ma quella contro la Juve Stabia paradossalmente potrebbe essere la migliore, perché andiamo ad affrontare una squadra in salute, in fiducia e che verrà a giocarsela. Ci giochiamo tanto, serve una grande partita, una di quelle che l'Entella ha fatto in passato e che ha certamente nelle corde".