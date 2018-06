ESCLUSIVA TMW - Accardi: “Oggi Palermo favorito, Embalo torna in rosanero”

© foto di Federico De Luca

“Il Palermo parte favorito, sicuramente il Frosinone nella partita di andata ha sbagliato tutto perché se hai la fortuna di andare in vantaggio non puoi stare novanta minuti in difesa”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente palermitano Beppe Accardi in vista della finale di questa sera. “Bisognerà capire - dice Accardi - come il Frosinone interpreterà la partita. Il Palermo comunque è favorito, la squadra vista all’andata ha più possibilità perché ha maggiore convinzione. E da palermitano mi auguro di rivedere la Serie A e tornare a vedere il calcio vero. La Gumina rivelazione? Su La Gumina punto da prima che giocasse. Non poteva non giocare in questo Palermo”. Chiosa dedicata a Carlos Embalo. “Carlos - prosegue l’agente del giocatore per sei mesi in prestito al Brescia - a Palermo. C’è un allenatore nuovo, vedremo quali saranno le sue considerazioni. A me piacciono i calciatori che sanno giocare a pallone, Embalo è uno di questi. Vedremo cosa succederà e - conclude - dove arriverà”.