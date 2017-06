ESCLUSIVA TMW - Ag. Arciello: "Piace a molti ma nessun contatto con la Casertana"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Luciano Arciello partirà in ritiro con l'Avellino. Il club crede molto in lui, poi valuteremo insieme cosa sarà meglio per il ragazzo". Da mercoledì l'attaccante classe '98 è interamente biancoverde, dopo che l'Avellino ha fatto valere l'opzione di riscatto del fantasista napoletano, prestato la scorsa estate dall'Altovicentino. Un'annata strepitosa per Arciello, che si è messo in evidenza con la Primavera di Renato Cioffi a tal punto da attirare le attenzioni di diversi club di Lega Pro. A tal proposito, l'agente del ragazzo, l'avvocato Ernesto De Notaris, ha voluto smentire attraverso i microfoni di TuttomercatoWeb qualsiasi contatto con la Casertana, non risparmiando una frecciata al Ds rossoblù Aniello Martone. "Arciello è stato protagonista di un campionato sopra le righe, come molti addetti ai lavori hanno potuto constatare - le sue parole -. Le sue qualità e la sua versatilità hanno stupito tantissimi osservatori. Tuttavia devo smentire anche io qualsiasi approccio con la Casertana. Per il ragazzo mi sono arrivate telefonate da parte di alcuni club del Nord di Lega Pro, ma non da Caserta. Spiace, però, che il loro direttore sportivo abbia detto di non conoscere neppure Luciano. Sicuramente il ragazzo dovrà fare molta strada e lavorare duro per migliorarsi sempre, ma dire addirittura di non conoscerlo mi sembra un demerito più di chi afferma una cosa simile che di Luciano stesso. Eppure Caserta ed Avellino distano pochi chilometri...".