ESCLUSIVA TMW - Ag Ardemagni: "Mai detto che se non rinnova va via da Avellino"

© foto di Federico Gaetano

Rispetto alle voci riguardanti il futuro di Matteo Ardemagni, l'agente dell'attaccante dell'Avellino Stefano Lombardi precisa quale sia la situazione del suo assistito attraverso i microfoni di Tmw: "Non ho mai detto che Ardemagni se non rinnova va via da Avellino. Ha un contratto con il club irpino e presto mi incontrerò con la società per parlare del rinnovo. Il clima è molto sereno e Matteo sta benissimo ad Avellino. È vero che ci sono squadre interessate, ma è normale per un giocatore del suo calibro..."