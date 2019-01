ESCLUSIVA TMW - Ag. Ferrari: "Brescia? Poco spazio. Cerchiamo nuova piazza"

Dopo una prima parte di stagione con poco spazio a Brescia il nome di Franco Ferrari, attaccante di proprietà del Genoa, è divenuto protagonista nel mercato di Serie B e C. Per fare il punto della situazione la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato Osvaldo Mannucci, agente del giocatore assieme a Donato Di Campli: "A Brescia finora abbiamo trovato meno spazio di quello che ci attendevamo la scorsa estate quando abbiamo detto sì alla proposta del club del presidente Cellino - spiega il procuratore -. Adesso la nostra volontà è quella di cercare una nuova avventura in cadetteria (Carpi la pista più calda, ndr)".

Qual è lo stato delle operazioni per il trasferimento del giocatore?

"Franco tornerà domani dall'Argentina dov'era in vancanza e solo dopo esserci confrontati con lui faremo il punto della situazione. In ogni caso la nostra intenzione è quella di prenderci tutto il tempo a disposizione per scegliere la soluzione migliore"

Di Ferrari si è parlato molto anche in Serie C. Un'ipotesi, quella della Lega Pro, da escludere del tutto?

"In Serie C ci sono già stati almeno una decina di sondaggi per lui, ma ripeto che la priorità rimane la Serie B. Se non ci saranno possibilità prenderemo in esame la Lega Pro, scegliendo il progetto più convincente fra quelli che ci verranno proposti in questa sessione di mercato".