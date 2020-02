vedi letture

esclusiva Ag.Giaccherini: “Contento per la doppietta, vuole la A con il Chievo”

“Ha fatto due gol, ovviamente era contento. Emanuele è rimasto al Chievo per provare a fare la differenza”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, commenta la doppietta di ieri contro la Salernitana. “Rivincita verso Ventura? No. Assolutamente. Ventura non voleva stare al Chievo, ma i rapporti - continua l’agente di Giaccherini - sono buoni. Ieri era contento, del resto ha fatto due gol. Ha ricevuto tanto affetto da parte di tutti”. E il futuro? “Emanuele - spiega Valcareggi - è rimasto per provare a portare il Chievo in Serie A. I playoff sono alla portata. La Serie B - conclude - è fuori da ogni pronostico”.