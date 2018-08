ESCLUSIVA TMW - Ag. Iocolano: "Fitti conttati con il Perugia, attendiamo"

Fonte: Dal nostro inviato a Milano Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto Massimo Pavanello, procuratore di Simone Iocolano, calciatore svincolato dopo il fallimento del Bari ma richiestissimo sul mercato. Perugia e molti club di Serie C sull'ex Bassano:

“Con Simone stiamo aspettando questa definizione del mercato che si chiude domani, per verificare quando accadrà: la sua intenzione è quella di rimanere in B, abbiamo dei contatti, delle situazioni aperte con club cadetti, speriamo si possa raggiungere l'intesa, altrimenti avremo tutta la prossima settimana per valutare le tante proposte giunte dalla Serie C”.

A ogni modo sembra proprio essere Perugia la pista più calda: “Non faccio percentuali, c'è un bel rapporto e un continuo contatto con la società, le dinamiche che si devono innescare non hanno tempistica, il mercato fino a domani sera all'ultimo minuto può riservare sorprese. Simone merita di giocare in questa piazza, è un club che punta anche a un campionato di vertice, mi auguro che questa strada sia percorribile”.