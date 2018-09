ESCLUSIVA TMW - Ag.Morganella: “C’era la Cremonese, pronto a tornare in Italia”

Michel Morganella pronto a ripartire. Il difensore svizzero - attualmente svincolato - ha voglia di tornare a macinare chilometri sulla fascia destra. “Stiamo parlando con alcune squadre all’estero, ma Michel dopo l’esperienza al Palermo vorrebbe rimanere in Italia. Anche dalla Serie B. Per riprendersi il posto che merita”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Mauro Bousquet.

Tante chiamate, tanti sondaggi. Morganella vuole tornare protagonista. Senza l’ansia di trovare squadra a tutti i costi. “Ci sono stati grandi apprezzamenti dalla Cremonese, poi le cose non sono andate nella giusta direzione”. E la condizione fisica è più che ottimale. “Michel - prosegue l’agente - sta bene, si è preparato con il Dottor Puleo del Palermo prima che i rosanero andassero in ritiro. Biologicamente ha due anni in meno, sta bene ed è perfettamente in forma”. E il futuro di Morganella è tutto da scrivere. “Gli sta nascendo il terzo figlio, si godrà questo momento. In attesa, come altri svincolati, di qualcosa che - conclude Mauro Bousquet - catturi la sua attenzione”.