ESCLUSIVA TMW - Ag. Rodriguez: “Gol pesanti per Cesena. Futuro? Ne parleremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventitré presenze e cinque gol nel campionato di Serie B che si avvia alla conclusione. Alejandro Rodriguez (25) sembra aver trovato la giusta continuità con la maglia del Cesena, grazie soprattutto ai gol realizzati nelle ultime settimane contro Cittadella e Trapani. A parlare dell'ex attaccante della Sampdoria, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, ci ha pensato l'agente Vittorio Sabbatini.

Rodriguez sta facendo benissimo nelle ultime settimane, cosa è cambiato in questo finale di stagione? “Finalmente ha avuto più spazio, se viene utilizzato con continuità non può fare altro che migliorare. Ha realizzato due gol, sta facendo bene e siamo contenti. Ha guadagnato la stima dell'allenatore e di tutto l'ambiente, è importante per esprimersi al meglio”.

Stagione dai due volti per lui? “Ha aspettato il suo momento, ha realizzato gol pesanti che hanno garantito la salvezza. Contro il Cittadella ha permesso al Cesena di distanziarsi dal gruppo in coda, oltre il gol di marzo contro la Ternana quando era fondamentale vincere. Le sue - ha detto il procuratore - sono state marcature pesanti”.

In estate resterà al Cesena oppure il suo futuro sarà da valutare? “Ne parleremo col club, è ovvio che ci sia voglia di avere più spazio. Vuole giocare di più, esprimendosi al meglio. Anche nel tentativo di recuperare gli obiettivi raggiunti che, però, ci sono sfuggiti”.

Riferimento alla Serie A con la Sampdoria. Cosa è mancato in quella avventura? “Ma non solo, perché fece bene anche in A col Cesena. Diciamo che alla Sampdoria non ha avuto modo di esprimersi, in attacco Montella aveva l'imbarazzo della scelta con Eder, Cassano, Muriel e Quagliarella. Rodriguez era giovane poi Montella, giustamente, concedeva maggiore spazio ai calciatori che avevano già grande esperienza visto quel momento difficile per i doriani. Una stagione così capita a tutti i calciatori, anche Muriel ha impiegato diverso tempo prima di essere messo in condizione di fare bene”.

Cosa può dire di qualche altro calciatore che assiste? “Voglio elogiare Aya della Fidelis Andria, ha disputato una grande stagione ed è stato inserito nella Top 11 del girone C. Ha fatto molto bene in Lega Pro, adesso c'è qualche sondaggio dalla Serie B. Credo che sia pronto per il salto di categoria, piace a diversi club della cadetteria. A gennaio siamo stati vicino al Bari, poi le società non hanno trovato l'accordo. Peccato, ma ha fatto bene alla Fidelis. Adesso è pronto per il salto di categoria. E' cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il valore del calciatore sta venendo fuori. Merita l'approdo in B dopo questa stagione”.

Assiste anche Pecorini all'Entella. “Esatto, è alla Virtus da gennaio. Aveva trovato spazio ma poi è stato frenato da alcuni problemi muscolari, nell'ultima gara di campionato dovrebbe essere impiegato”.