ESCLUSIVA TMW - Ag.Embalo: “Lo voleva il Pescara, oggi vede solo rosanero”

© foto di Federico De Luca

“Il Pescara ha un attacco che può mettere in difficoltà il Palermo, mentre i rosanero stanno trovando continuità e consistenza ma è una partita rognosa”. Così in vista della partita di stasera tra Pescara e Palermo a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

In estate il Pescara voleva un suo assistito. Embalo.

“C’era stata questa parvenza di trattativa, il Pescara aveva mostrato interesse. Ma poi non se n’è fatto niente. Era un calciatore che rientrava nelle idee di Zeman”.

E oggi se lo gode il Palermo...

“Si, ma è ancora lontano dall’essere il Carlos Embalo che conosco io. Comunque è in crescita e sta ritrovando la forma giusta”.

Il futuro è a tinte rosanero.

“Il Palermo non vuole cederlo. E poi a Carlos nascerà un figlio proprio a Palermo. Perché andare via? Oggi Carlos pensa solo in rosanero”.

Chi si legherà ancora al Palermo è Andrea Accardi, in odore di rinnovo.

“Stiamo parlando, attendiamo la prossima settimana....” .

A Pescara Zeman nelle prossime partite potrebbe giocarsi la panchina.

“È sempre riuscito a trovare la giusta soluzione. Probabilmente al Pescara mancano solo i risultati. Quando li troverà sarà un problema per tanti”.