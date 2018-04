ESCLUSIVA TMW - Akragas, il giovane Amelia nel mirino di Ascoli e Brescia

Due squadre di Serie B sulle tracce di Antonino Amelia, portiere classe '99 dell'Akragas, messosi in bella mostra in Serie C nonostante la deludente stagione dei siciliani. Secondo quanto appreso da TMW, il giovane estremo difensore è infatti seguito dall'Ascoli, ma nella giornata di ieri vi è stato anche un contatto con il Brescia.