ESCLUSIVA TMW - Alex Sandro: "Vogliamo la Copa. Al Minerao uno spettacolo"

Fonte: dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus, Alex Sandro, dopo la vittoria di stanotte contro l'Argentina nella semifinale di Copa America, è stato intercettato da TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole in esclusiva: "Abbiamo fatto una bella partita, sia offensivamente che difensivamente. La prossima gara sarà ancora più difficile, una finale è sempre una finale".

Atmosfera pazzesca dentro lo stadio. Possibile che con questa vittoria il popolo si sia riconciliato con la Selecao proprio al Minerao?

"Voglio innanzitutto ringraziare i nostri tifosi che sono venuti oggi. Dobbiamo stare tutti insieme, oggi è stato veramente uno spettacolo".

Cosa dovrete dare di più in finale?

"La nostra Nazionale parte sempre per vincere, siamo consapevoli di non poterci lasciare scappare questo trofeo. Lavoriamo tantissimo".

Ha parlato con Dybala? La sua serata è stata amara.

"Abbiamo chiacchierato un po'. Il calcio è così, solo una squadra può vincere".