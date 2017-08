ESCLUSIVA TMW -Ascoli, Agostinone firmerà un biennale

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'Ascoli è a un passo dalla chiusura della trattativa per il terzino sinistro Giuseppe Agostinone del Lecce. Il giocatore dovrebbe liberarsi a breve dal contratto che lo lega ai salentini per poi firmare un biennale con il club marchigiano come raccolto dalla nostra redazione.