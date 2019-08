Fonte: da Ascoli, Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Matteo Ardemagni, capitano dell'Ascoli, parla dal sorteggio del calendario di Serie B a Tuttomercatoweb.com. "La fascia da capitano mi responsabilizza, è un onore essere capitano di una squadra così importante. So prendermi le responsabilità, voglio essere al centro del progetto e caricarmi i compagni sulle spalle".

Sugli obiettivi. "Lo scorso anno ho promesso e poi mi sono infortunato. Ora meglio non promettere che è meglio...".

Sul sorteggio. "E' bello essere qui tutti insieme, è un evento nazionale, fa piacere. A me non cambia in casa o fuori, c'è sempre andata e ritorno".