ESCLUSIVA TMW - Ascoli, biennale per Buzzegoli. Il punto sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascoli al lavoro sul mercato. Preso Daniele Buzzegoli, operazione che viaggia spedita e si va verso un contratto biennale. In uscita Perez, piace al Lecce. Mentre Bianchi è un'idea della Cremonese. Sul mercato anche Cacia: ci pensano Salernitana, Bari, Ternana e Cremonese. Ascoli al lavoro, anche per Fedato (si cerca l'intesa). E dopo il colpo Lores Varela è in arrivo Buzzegoli...