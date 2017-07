ESCLUSIVA TMW - Ascoli, colpo Lores Varela dal Pisa: triennale con opzione

© foto di Federico Gaetano

Un colpo per l'Ascoli. Preso l'esterno offensivo classe 91 Ignacio Lores Varela, arriva dal Pisa a titolo definitivo per circa 500.000 euro più bonus. Estro e fantasia per Maresca, che lo ha fortemente voluto, Lores Varela si lega all'Ascoli per le prossime tre stagioni con opzione per il quarto anno. Marchigiani al lavoro sul mercato, ecco Lores...