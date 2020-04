esclusiva Ascoli, Di Maso: "Onorato della nomina. Caso Stellone? In pochi hanno capito"

All’indomani della nomina a vicepresidente vicario dell’Ascoli Andrea Di Maso ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Sono molto onorato di questa nomina - ha dichiarato -, merito del patron Pulcinelli con il quale ho un rapporto di lunga data. Sono pronto ad iniziare un percorso in una società importante come l’Ascoli anche in un momento così delicato come quello attuale per tutto il calcio italiano”.

Calcio italiano che cerca ancora di capire se si potrà ripartire. Qual è il suo pensiero?

“Ci sono delle possibilità, ma non mi sbilancerei più di tanto. Vedo e leggo che le istituzioni stanno spingendo per ripartire e penso che al 90% la Serie A ci riuscirà”.

Tutto questo con i protocolli sanitari che sono l’altro grande tema di questo periodo.

“Come Ascoli ci siamo già attivati per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori qualora si optasse per la ripresa, con lo staff medico che sta valutando tutte le varie normative in essere. In ogni caso saremo pronti a riprendere qualora accadesse”.

Chiudiamo con il ‘caso Stellone’: sarà il Collegio Arbitrale a decidere in merito?

“C’è stato molto caos attorno a questa situazione e non tutti hanno colto la sostanza di quello che è accaduto. Ritengo che la posizione del club in merito sia stata già espressa dai legati. In ogni caso si tratta di una decisione dovuta alla contingenza di un momento storico che sta segnando il mondo del calcio”.