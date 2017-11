ESCLUSIVA TMW - Ascoli, Giaretta: "Avanti con Fiorin-Maresca"

© foto di Federico Gaetano

Quella contro il Foggia è stata la terza sconfitta consecutiva per l'Ascoli attualmente ultimo in Serie B. Al momento, però, non tira aria di esonero per il duo Fiorin-Maresca alla guida dei bianconeri da questa estate. A confermalo, ai microfoni di TuttoMercatoweb.com, è il ds del club Cristiano Giaretta: "Andiamo avanti così - spiega -. Dopo la sconfitta di ieri abbiamo parlato, ci siamo confrontati come di consueto con gli allenatori, ma senza alcun retropensiero legato ad un possibile avvicendamento".

Come si spiega le tre sconfitte consecutive?

"Prima di tutto sono state gare molto diverse fra loro. A Bari siamo stati danneggiati dal rosso a Gigliotti arrivato al 38'. Fino a quel momento avevamo messo sotto una grande squadra come quella di Grosso. Col Carpi, invece, è stata forse la prestazione peggiore fra le tre, ma inficiata comunque da un infortunio. Ieri, infine, la prestazione c'è stata per una gara che sapevamo che sarebbe stata equilibrata. Ai ragazzi avevamo detto che la vittoria probabilmente sarebbe andata a chi sarebbe passato in vantaggio per primo e così è stato. Peccato, però, perché nel secondo tempo abbiamo comunque messo alle strette il Foggia. E' un momento così, ci sta girando male, ma andiamo avanti a testa alta. Paghiamo gli infortuni".

Avanti a testa alta iniziando dalla gara col Parma.

"Andremo al Tardini per ripartire. Finora contro le big abbiamo sempre fatto grandi prestazione. Adesso dobbiamo rialzarci, combattendo".