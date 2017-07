ESCLUSIVA TMW - Ascoli, per l'attacco spunta il nome di Lorenzo Rosseti della Juve

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo una stagione non semplice Lorenzo Rosseti, attaccante classe 1994 di proprietà della Juventus, ha grande voglia di rilancio. I problemi alla schiena hanno negato all’ex Siena anche l’Europeo Under21 con la formazione di Luigi Di Biagio e per questo motivo la prossima stagione sarà per il ragazzo quella del grande lancio. A tal proposito, secondo quanto appreso, dalla nostra redazione, Rosseti è finito nel mirino dell’Ascoli che è pronto a dargli spazio alla corte di Enzo Maresca.