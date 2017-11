ESCLUSIVA TMW - Ascoli, si va verso la conferma di Maresca e Fiorin

© foto di Federico Gaetano

Una sconfitta che pesa in casa Ascoli. Un 4-0 contro il Parma che però al momento non mette in discussione la coppia Maresca-Fiorin. La società marchigiana, secondo quanto filtra, al momento non ha intenzione di cambiare allenatore. Avanti quindi con Maresca e Fiorin, chiamati a svoltare già dalla prossima settimana. Altrimenti il cambio diventerebbe inevitabile...