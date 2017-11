ESCLUSIVA TMW - Ascoli, traballa la coppia Maresca-Fiorin: gli scenari

© foto di Federico Gaetano

Una sconfitta inaspettata che sa di campanello d’allarme. L’Ascoli cade in casa contro il Foggia e la coppia Maresca-Fiorin, che in alcune circostanze è parsa confusa su determinate situazioni tattiche, traballa. Riflessioni in corso ad Ascoli, Maresca e Fiorin sono a forte rischio: da capire se verrà presa una decisione adesso o magari la società concederà un’altra settimana. Ma l’esonero non è da escludere...