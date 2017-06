ESCLUSIVA TMW - Ascoli, tre club di Lega Pro su Aloisi

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Reggiana, Fermana e Gubbio: sono queste, tra molte altre, le società che hanno chiesto nelle ultime settimane informazioni per Nicola Aloisi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. L'Ascoli, proprietario del cartellino del talentuoso terzino destro classe '99, dovrebbe portare in ogni caso il ragazzo con sè in ritiro, in attesa di decidere il suo futuro. Si valuterà una cessione in prestito ma non è neanche escluso che, prima di qualsiasi trattativa, Aloisi possa firmare con i bianconeri il suo primo contratto da professionista. La sua stagione molto positiva col Monticelli, condita da 11 presenze, gli aprirà comunque le porte dei Pro.