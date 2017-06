ESCLUSIVA TMW - Avellino, contatti per il rinnovo di Ardemagni

Stefano Lombardi © foto di Stefano Lombardi

Secondo quanto appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com ci sarebbe stato nei giorni scorsi un primo incontro tra la dirigenza dell'Avellino e l'agente di Ardemagni Stefano Lombardi. L'obiettivo è quello di rinnovare il contratto del bomber con gli irpini, anche per evitare l'inserimento di altro club come il Benevento che pure hanno sondato il terreno per il centravanti scuola Milan.