© foto di Federico Gaetano

Il mercato degli svincolati continua ad attirare l'attenzione, e non mancano le prospettive per i calciatori che vedranno i rispettivi contratti scadere al termine del mese di giugno. E' il caso del centrocampista Francesco Signori, il cui contratto con il Vicenza è in scadenza e per il quale già la Salernitana e l'Avellino hanno mosso i primi contatti nell'ottica di aggiudicarselo in vista del prossimo campionato.