ESCLUSIVA TMW - Avellino favorito nel derby con la Salernitana per Acampora

Derby in corso tra Salernitana ed Avellino per Gennaro Acampora, centrocampista di proprietà dello Spezia. Dopo l’ultima positiva porzione di stagione vissuta con la maglia della Virtus Entella il giocatore è inseguito da diverse società con gli irpini che si trovano però in una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza in virtù dei rapporti consolidati con il procuratore Stefano Lombardi che gestisce anche il centravanti dell’Avellino Matteo Ardemagni.