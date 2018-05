ESCLUSIVA TMW - Avellino, giorni decisivi per Foscarini. Boscaglia alla finestra

© foto di Federico Gaetano

Claudio Foscarini e l’Avellino, futuro da scrivere. L’allenatore vuole conoscere programmi e strategie societarie prima di decidere se proseguire oppure no sulla panchina biancoverde. L’Avellino intanto si cautela. Se Foscarini non dovesse rimanere, il primo nome preso in considerazione sarebbe quello di Roberto Boscaglia. Giorni caldi, idee chiare. Foscarini o Boscaglia per il futuro dell’Avellino...